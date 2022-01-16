سفير إيطاليا لدى السودان يؤكد دعم بلاده للحكومة الانتقالية

أكد سفير إيطاليا لدى السودان جينالويجي فاسالو، مواصلة بلاده دعمها ومساندتها لحكومة الفترة الانتقالية لإنجاح عملية التحول الديمقراطي فى السودان، مشيرًا إلى عمق العلاقات التي تربط بين الخرطوم وروما.



والتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان أبوالقاسم محمد برطم اليوم الأحد مع سفير إيطاليا لدى السودان، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة لترقية وتطوير التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.



وقدم عضو مجلس السيادة، خلال اللقاء، شرحًا عن تطورات العملية السياسية التي يشهدها السودان، إلى جانب جهود حكومة الفترة الانتقالية لتهيئة بيئة الاستثمار في السودان عبر إصلاح قوانينه.



وأجاز الاجتماع المشترك للجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء السوداني، برئاسة الأمين العام المكلف بتصريف مهام مجلس الوزراء عثمان حسين عثمان، مشروع موازنة العام المالي 2022، الذي قدمه وكيل أول وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبدالله إبراهيم.



وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي، أن الموازنة تعتمد على الموارد الذاتية للدولة وتهدف إلى السعي؛ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للوصول إلى معدل نمو اقتصادي مستدام وخفض معدلات التضخم واستقرار ومرونة سعر الصرف وتحسين مستوى المعيشة ومرتبات العاملين بالدولة والمعاشات، وتوجيه جزء مقدر لزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الضرورية الأخرى.



وتضمن مشروع الموازنة جملة من السياسات المالية، أهمها تمكين وزارة المالية من تحقيق ولايتها على المال العام ومعالجة تشوهات الأسعار، وضبط الأسواق وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي وتوفير مدخلات الإنتاج الكافية، كمًا ونوعًا، وضبط وترشيد الإنفاق العام وترتيب الأولويات بالتركيز على القطاعات الإنتاجية.



كما تضمن مشروع الموازنة عددًا من الموجهات العامة أبرزها تحقيق مُتطلبات ولاية وزارة المالية على المال العام وتحديد وانتخاب مشروعات قومية وولائية متوسطة وقصيرة المدى لأجل إزالة الفوارق التنموية، وإزالة الاختناقات في القطاعات الإنتاجية والخدمية ومراجعة هياكل ومستويات الأجور وتحسينها في ضوء مؤشر الأرقام القياسية للمحافظة على مستوى الدخل الحقيقي وإزالة الفروق في الأجور.