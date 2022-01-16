البيان الرسمي.. مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022.. تتزايد التساؤلات حول موعد الصرف للمرتبات في شهر يناير 2022 للعاملين بالمؤسسات والهيئات الحكومية، وأيضًا عن زيادة المرتبات للعاملين بوجه عام.

واختلط الأمر على البعض بين زيادة المرتبات التي سيبدأ تطبيقها للموظفين بالقطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، واعتقد بعضهم بالخطأ أن هناك زيادة بمرتبات العاملين بالحكومة عن شهر يناير عام 2022.

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022

وتقوم الحكومة كل سنة بزيادة مرتبات الموظفين فى المصالح الحكومية والهيئات الحكومية بشهر يوليو مع بداية التطبيق للموازنة السنوية الجديدة.

كان المجلس القومي للأجور الذي تترأسّه هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أقر ببدء تطبيق أقصى حد أدني للأجور ما يقرب من 2400 جنيه للموظفين فى قطاع الخاص بدءا من أول يناير 2022.

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022

وتقوم وزارة المالية بصرف مرتبات يناير 2022 للعاملين فى الحكومة على مدار يومين، وتحددت مواعيد صرف مرتبات العاملين فى الحكومة وفق تقسيم يصرف المرتبات لعدد 33 وزارة وهيئة ومصلحة خلال كل يوم من اليومين.

وارتفع البحث مؤخرًا عن موعد صرف مرتبات يناير 2022 للعاملين فى الحكومة، وموعد صرف مرتبات المعلمين وأيضًا موعد صرف مرتبات التعاون للبترول وكذلك صرف مرتبات العاملين فى شركة بتروجيت.

وأعلنت وزارة المالية صرف مرتبات “شهر يناير” في يومي 24 يناير ويوم 25 يناير عام 2022، على أن يتم صرف المرتبات بكل يوم من اليومين لعدد 33 وزارة وكذلك هيئة ومصلحة حكومية.

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ويتم صرف المرتبات خلال 3 أيام للجهات الحكومية والمؤسسات التي لم تدفع رواتب الموظفين لديها في اليومين المحددين، وكانت تلك الأيام هي يوم الأربعاء الموافق 26 يناير والأحد 30 والإثنين 31 يناير 2022.