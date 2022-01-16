ارتفاع حالات الإصابة بكورونا فى أمريكا لـ65.4 مليون

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0ر7% حتى الساعة 06:50 صباحا بتوقيت نيويورك مقارنة بالمدة نفسها من يوم أمس، لتصل إلى 4ر65 مليون إصابة.



وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أدنى من متوسط الزيادة اليومية البالغ 3ر1% خلال الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 8ر6 مليون إصابة، بزيادة قدرها 6ر0% عن نفس المدة من اليوم السابق.

وشهدت هاواي زيادة بنسبة 7ر3% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس اليوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 166 ألفا و8 حالات.

وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات، خلال آخر 24 ساعة، حيث توفي 249 شخصا.

وكانت ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن متحور "أوميكرون" يؤدي إلى تزايد حالات الدخول للمستشفيات بين الأطفال بشكل كبير في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ويقول الأطباء إن قدرة "أوميكرون" على نقل العدوى أكثر- وليس أي زيادة في الخطورة- هي المسئولة على الأرجح عن ذلك.

وقالت الصحيفة إنه طوال فترة الوباء، كان الأطفال أقل عرضة من البالغين للإصابة بأعراض مرضية شديدة جراء كوفيد-19، ويشير الأطباء إلى أن هذا يبدو صحيحًا بالنسبة لـ"أوميكرون" أيضًا، لكن أرقام الحالات المرتفعة للغاية تعني أن المزيد من الأطفال ينتهي بهم الأمر في المستشفيات، مما يوضح كيف يمكن لمتحور أكثر اعتدالًا إحداث المزيد من الضرر، ببساطة عن طريق إصابة المزيد من الأشخاص.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في إنجلترا، دخل 576 طفلا في عمر 5 سنوات وأقل إلى المستشفيات نتيجة الإصابة بكوفيد-19 في الأسبوع المنتهي في 9 يناير الجاري، وهو أعلى بكثير من الذروة السابقة البالغة حوالي 160 طفلا في أغسطس الماضي.

وتظهر بيانات منفصلة أن نسبة الدخول إلى المستشفيات لمن تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا مرتفعة أيضًا وعلى النقيض من ذلك، لا تزال حالات الدخول للمستشفى بين البالغين المصابين بكوفيد-19 أقل بكثير من ذروة الموجات السابقة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى التطعيم.