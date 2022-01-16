الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نادي الأسير: إصابات جديدة بكورونا بين المعتقلين في سجن إسرائيلي

المعتقلين في سجن
المعتقلين في سجن إسرائيلي

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد، إصابة ثلاثة معتقلين فلسطينيين في سجن النقب الإسرائيلي الذي يضم نحو 1400 معتقل بفيروس كورونا.
وأضاف في بيان "وفقا للمعلومات جرى نقلهم(الثلاثة المصابين بكورونا) إلى سجن سهرونيم وتحديدا في قسم العزل".
وقال النادي: "وصل مجموع الإصابات في سجون النقب، ريمون، عوفر، والدامون إلى 50 إصابة وذلك منذ مطلع العام الجاريّ 2022، بينهم 7 أسيرات، إضافة إلى المعتقل هشام أبو هواش المحتجز في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي، ليصل مجموع الإصابات بين صفوف الأسرى منذ بداية انتشار الوباء، إلى (413) إصابة".
ولم تصدر الجهات الإسرائيلية بيانات جديدة عن الاصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية سوى البيان الذي صدر الأسبوع الماضي وتحدث عن وجود عشرين إصابة بين المعقلين في سجن النقب.
وقال الناطق باسم مصلحة السجون في بيانه الأسبوع الماضي "مصلحة السجون تواصل اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحيلولة دون تفشي الفيروس داخل السجون انطلاقًا من مسؤوليتها عن صحة السجناء وطاقم الموظفين وحياتهم".
وتشير إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني إلى وجود 4600 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم 35 من النساء.

وكان كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، تطورات الحالة الوبائية وعدد الحالات المصابة بمتحور أوميكرون الجديد.

وأعلن الناطق باسم الوزارة في رام الله كمال الشخرة، أن نحو 700 حالة مصابة بمتحور أوميكرون وسيكون هناك حالات جديدة سيتم الإعلان عنها.

وأوضح «الشخرة» فى تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم، أن فلسطين دخلت الموجة الخامسة من تفشي فيروس كورونا.

وأشار الشخرة إلى أن المتحور الجديد أصبح منتشرا في كل محافظات الوطن.

وشدد الشخرة على وزارة الصحة الفلسطينية لا تريد اتخاذ أي إجراءات شديدة ولكن الإجراءات تحدث في الأمر الواقع الذي نعيش فيه.

ولفت الشخرة إلى أن المستشفيات استقبلت 100 حالة في الأيام الأخيرة، وهو رقم كبير بالنسبة لفلسطين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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