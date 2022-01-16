الصومال والأمم المتحدة يبحثان التنمية الاقتصادية وتكلفة العملية الانتخابية

بحث وزير المالية الصومالي عبد الرحمن دعالي بيلي اليوم الأحد مع الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان، التنمية الاقتصادية وتكلفة العملية الانتخابية في البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن الوزير بيلي اجتمع اليوم في العاصمة مقديشيو مع الممثل الأممي جيمس سوان، وبحثا معا عددا من القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، والإصلاحات المالية، بالإضافة إلى تكلفة العملية الانتخابية في البلاد.

وشكر الوزير بيلي الممثل الخاص للأمين العام على دوره في العملية الانتخابية الصومالية.

يأتي ذلك غداة إعلان لجنة الانتخابات الفيدرالية انتخاب موسى غيلي يوسف رئيسا جديدا لها خلفا للرئيس السابق محمد حسن عيرو.

وكان قادة المجلس الاستشاري الصومالي قد اتفقوا مؤخرا على تسريع العملية الانتخابية النيابية لتنتهي في 25 فبراير المقبل.

وكان شهد الصومال، تحركات على مستوى عالٍ، حيث ناقش رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي مخرجات المؤتمر الاستشاري.

في هذا الإطار، رأس رئيس الوزراء الصومالي في العاصمة مقديشو، الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي لمجلس الوزراء، بحضور أعضاء الحكومة بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الصومالية.

اطلع روبلي مجلس الوزراء بمخرجات المؤتمر الاستشاري الوطني والاتفاق الذي توصل إليه القادة السياسيون في ‏البلاد في التاسع من شهر يناير الجاري في مقديشو بهدف الإسراع بالعملية الانتخابية.‏

وقال روبلي إن الحكومة الفيدرالية وجميع قادة الولايات ملتزمون بإنهاء الانتخابات في موعدها.

وأصدر روبلي تعليماته للأجهزة الأمنية بالتركيز على الحفاظ الأمن العام في البلاد وعدم الانخراط في السياسة.

كما أمر رئيس الوزراء الصومالي للوزراء و المؤسسات الحكومية بعدم إساءة استخدام السلطة وموارد البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية.

وأوضح رئيس الوزراء الصومالي أن حكومته تنتهج سياسة خارجية تقوم على مصالح الشعب الصومالي، لافتًا إلى أنه لا يمكن للصومال أن تكون في حالة حرب مع دول ذات مصالح مشتركة.