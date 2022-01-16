الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أبوالغيط يلتقي المستشارة الخاصة لأمين الأمم المتحدة بشأن ليبيا

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا.


وصرح مصدر مسئول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن اللقاء شهد استعراض آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث تم التوافق حول أهمية إجراء الانتخابات الليبية لتعكس إرادة الشعب الليبي مع التأكيد على ضرورة مواصلة المسارات العسكرية والأمنية والاقتصادية بذات الوتيرة التي كانت قائمة قبل تأجيل الانتخابات الرئاسية مؤخرًا.


وأضاف المصدر أن الأمين العام شدّد، في هذا السياق، على أهمية استمرار التشاور والتنسيق لمرافقة الليبيين من أجل إتمام متطلبات المرحلة السياسية الراهنة وصولًا إلى مؤسسات منتخبة.


وأوضح أن أبوالغيط أشار إلى ضرورة تشجيع المؤسسات الليبية المعنية علي تحمل مسئولياتها تجاه الشعب الليبي في هذه المرحلة المهمة والبالغة الدقة، وصولًا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود.
 

وكان أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، أن ملف المهاجرين غير الشرعيين يحتاج تعاونًا دوليًا جادًا من قبل المنظمات الإنسانية ودول الجوار للحد من هذه الظاهرة.

 

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لنجلاء المنقوش اليوم لمركز إيواء المهاجرين بمنطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس، في إطار دعم جهود الحكومة في إيواء وتمويل المهاجرين، بحسب بيان لوزارة الخارجية الليبية.

 

واستمعت المنقوش خلال الزيارة لمطالب المهاجرين واحتياجاتهم من رعاية صحية ومعيشية، مؤكدة أن حكومة الوحدة الوطنية تولي اهتمامًا خاصًا بهذا الملف، وبما يكفل احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامة جميع المهاجرين.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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