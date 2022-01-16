الصحة تشدد على أهمية التطعيم: زيادة واضحة في إصابات كورونا

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، القائم بعمل وزير الصحة، إن هناك زيادة واضحة فى إصابات كورونا وسحب الأدوية من الصيدليات، ولكن عدد الإصابات والوفيات فى المعدلات الآمنة.

وأكد الوزير، فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد، على أهمية التطعيمات ضد كورونا، لا سيما وأن معدلات الانتشار والوفيات بسبب كورونا تعتمد على معدلات التطعيم التى يتم الالتزام بها، منوهًا إلى أن أعراض متحور السائد فى مصر "أوميكرون" الرشح والصداع والشعور بالإجهاد وجفاف فى الحلق والتعب، والأعراض الأقل شيوعا الكحة وآلام فى الصدر وصعوبة فى التنفس وعدم الشم والتذوق.

وأوضح أن من يعانون من الأعراض عليهم الذهاب إلى المستشفيات خصوصًا وأن الوقت مهم عند تلقى العلاج، منوهًا إلى أننا فى موسم الإنفلونزا.