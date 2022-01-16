تحذيرات من ضرب موجات تسونامي لجزر «هاواي» بالمحيط الهادي (فيديو)

ضربت موجات تسونامي القاتلة الساحل الغربي للولايات المتحدة حيث تسببت الموجات التي بلغ ارتفاعها 4 أقدام في حدوث فيضانات في ولاية كاليفورنيا وخلفت أسوأ دمار، وسط تخوفات من ان القادم لم يأتي بعد.

وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، فقد صدر تحذير لهاواي والمحيط الهادئ في وقت سابق اليوم بعد ثوران بركاني تحت البحر بالقرب من تونجا تسبب في زلزال بقوة 7.4 درجة، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار حيث ظلت الاتصالات مع البلاد مقطوعة بعد ساعات من اندلاع البركان.

وأكدت الوكالة، أن المئات من سكان تونجا المذعورين فروا إلى مناطق مرتفعة حيث تسبب ثوران البركان في حدوث موجات مد عاتية في الدولة الجزيرة ، حيث لوحظت موجة ارتفاعها أربعة أقدام في نوكوالوفا عاصمة تونجا.

وتابعت انه في سانتا كروز ، أظهر مقطع فيديو فيضانًا كبيرًا بالقرب من المرفأ ، مع وقوع سيارة واحدة على الأقل في حالة اندفاع.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل موجات يصل ارتفاعها إلى 4.1 قدم في بورت سان لويس، ويقول المسئولون إنه ليس من المتوقع حدوث غمر واسع النطاق، ولكن المخاطر الساحلية مثل تيارات التمزق والأمواج الخطيرة في الموانئ، وتحذر السلطات من أن الموجات الأولى التي ضربت السواحل قد لا تكون أعلى موجات تشهدها المنطقة.

واوضحت الوكالة ان الكارثة بدأت بعد انفجار بركاني عنيف تحت الماء في المحيط الهادئ والذي كان مرئيًا من الفضاء، ما تسبب في موجات تسونامي قاتلة، واجتاحت الفيضانات المنازل والمباني والأسوار والطرق والسيارات في دولة تونجا، وناشد السكان المحليون الناس "للصلاة من أجلهم" حيث قارن المتضررون ثوران بركان هونجا تونجا هونج هاباي "بالقنابل المنفجرة" من قبل أولئك الذين سمعوا الانفجار، تلاه موجات تسونامي الضخمة على الشاطئ.

وقال مسئولون إن ثوران البركان يمكن سماعه على بعد آلاف الكيلومترات وأثار تحذيرات في نيوزيلندا وفيجي وساموا الأمريكية وأستراليا ، حيث تتعرض عدة مناطق بحرية أسترالية للتهديد ، بما في ذلك جزيرة لورد هاو وجزيرة نورفولك وجزيرة ماكواري.