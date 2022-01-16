الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى ينعى رئيس مالى السابق إبراهيم كيتا

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، عن تعازيه فى وفاة رئيس مالي السابق إبراهيم أبوبكر كيتا.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إنني علمت بوفاة الرئيس السابق لدولة مالي إبراهيم أبوبكر كيتا.. أقدم أحر التعازي لدولة مالي، حكومة وشعباً".
وكا قد أعلن عن أن رئيس مالي السابق، وافته المنية في منزله في العاصمة (باماكو) عن عمر يناهز 77 عامًا، بحسب ما أفادت به أسرته، فى وقت سابق اليوم الأحد.
وصرح أحد أفراد عائلة "كيتا"وفق مانشرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، بأن الرئيس السابق توفي صباح اليوم الساعة 9 صباحا بتوقيت جرينتش في منزله، وأكد هذه المعلومات أشخاص من أسرته.
وحكم كيتا مالي منذ انتخابه رئيسًا في سبتمبر عام 2013، حتى أطاح به الجيش في أغسطس من العام قبل الماضي 2020.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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