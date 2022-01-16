الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يقرر تأجيل بدء الفصل الدراسى الثانى بسبب كورونا

كورونا في الأردن
كورونا في الأردن

أقرت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم الأردنية تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2021 للطلبة في المدارس ذات البرنامج الوطني للصفوف من الروضة وحتى الصف الحادي عشر إلى يوم 20 فبراير المقبل.

وأبقت اللجنة دوام الصف الثاني عشر (التوجيهي) في موعده وجاهيا في الأول من فبراير.
وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن هذا القرار يأتي نظرا لظروف جائحة كورونا في الأردن والعالم.

وفيما يخص المدارس ذات البرامج الدولية، فيترك لها حرية الاختيار بين الالتزام ببرنامج المدارس الوطنية من حيث موعد بدء وانتهاء الفصل، أو البدء بالتعليم عن بُعد وفق التقويم المدرسي الخاص بها حتى 20 فبراير 2022، ومن ثم الانتظام بالتعليم الوجاهي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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