الأحد 16 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ضبط ألماني للاشتباه في حيازة قنبلة بمطار شيفول الهولندي

الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية

أعلنت الشرطة الهولندية أنه تم إلقاء القبض على شاب ألماني صباح اليوم الأحد، على خلفية الاشتباه في حيازة قنبلة على طائرة بمطار شيفول بالعاصمة الهولندية أمستردام.

وأوضحت الشرطة أن الشاب الألماني 22 عاما، قال لمسافر معه على متن الطائرة قبل وقت قصير من إقلاعها إن لديه قنبلة بحوزته.

وأضافت الشرطة أنه عند تفتيش الرجل والطائرة لم يتم العثور على أية مواد متفجرة، وأوضحت أن الطائرة أقلعت بعد ذلك ولكن بتأخير 30 دقيقة تقريبا عن موعدها الأصلي، دون أن يكون المسافر الألماني على متنها.

ولم يتضح حتى الآن السبب وراء تصريح هذا الشاب الألماني بأن لديه قنبلة.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي) إنه كان لابد من الاستماع لأقوال الرجل في البداية.

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