الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا بولا يناقش «الكتاب المقدس والطوفان» في اجتماعه الأسبوعي

كنيسة
كنيسة

ترأس الأنبا بولا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطنطا، مساء أمس، الاجتماع العام الأسبوعي، وذلك بمقر المطرانية.

ناقش نيافته خلال الاجتماع الأسبوعي موضوع “الكتاب المقدس والطوفان”، متحدثاً خلالها عن الطوفان وشخصية نوع بالإنجيلي والدروس المستفادة الذي يريد أن يعلمها الله للإنسان من خلال الطوفان.

وشارك في فعاليات الاجتماع كهنة وشمامسة وخدام الإيبارشية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يواصل الأنبا بولا اجتماعاته الأسبوعية بمطرانية طنطا، وذلك بهدف دعم الأقباط روحياً، ولتسهيل التواصل الدائم معهم.

في سياق آخر تستعد الكنائس القبطية الارثوذكسية والإيبارشيات، لعيد الغطاس أيضاً من خلال وضع آليات الحضور بالقداس، فبعض الكنائس لم تطلق نظام الحجز المسبق، ولكن أعطت أولوية لأسبقية الحضور بالكنيسة خلال قداس عيد الغطاس، ومن بينها كنائس حلوان والمعادي.

وأطلقت بعض إيبارشيات الكنيسة نظام الحجز المسبق لقداس عيد الغطاس المجيد ومن بينها إيبارشية سوهاج والسويس، وذلك  تزامنا مع ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس كما شددت الكنائس على الأقباط على ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي خلال قداسات عيد الختان المجيد.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الغطاس المجيد 19 يناير الجاري،وتقيم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، مساء 18 يناير قداسات عيد الغطاس المجيد، وفقا للاعتقاد المسيحي.

وعيد الغطاس يرمز له بالمعمودية "التغطيس "وهي شرط أساسي ليكون الإنسان مسيحيا وفقا للعقيدة الأرثوذكسية والاحتفال بالغطاس يكون دائما في موعد ثابت أي بعد 12 يوما من الاحتفال بعيد الميلاد، ويعرف عيد الغطاس بعيد أبيفانيا أي المعمودية بالتغطيس أو عيد العماد.

وأُطلق عليه مسمى الغطاس نسبة لطقس المعمودية، وهو أحد أهم أسرار الكتاب المقدس، الذي يقوم به الكهنة لكل طفل مسيحي، ويحتفل المسيحيون بهذا العيد كذكرى لعماد السيد المسيح بالتغطيس.

الأنبا بولا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإجتماع العام الاجتماع الأسبوعي لكتاب المقدس والطوفان شمامسة فيروس كورونا المستجد الكنائس القبطية الأرثوذكسية

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