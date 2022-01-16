«سكن ومودة وحق الطفل»: هدفنا استقرار الأسرة وحُسن تنشئة الأطفال (صور)

نظمت مُبادرتا "سكن ومودة" و"حق الطفل لقاء مع بعض الأهالى والمواطنين وأبنائهم وذلك من أجل تفعيل أعمال المبادرة، وأكدت كل من الواعظة وفاء عبدالسلام منسق مبادرة "سكن ومودة"، والدكتورة هدى حميد معوض منسق مبادرة "حق الطفل" أنه في إطار سلسلة المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تطلقها وزارة الأوقاف المصرية، وفي إطار حرصها على الاستقرار الأسري والمجتمعي وجهودها المتواصلة لتناول القضايا العصرية برؤى مستنيرة واعية، وبعد النجاح المبهر الذي حققته المرحلة الأولى من مبادرة "حق الطفل" واستمرار فعالياتها بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من مبادرة (سكن ومودة) وبدء عقد الدورات المتخصصة في فقه الأسرة وحقوق الزوجين كل على الآخر.

وحرص عدد كبير من الأهالي المشاركين بمبادرة "سكن ومودة" على إلحاق أبنائهم بمبادرة (حق الطفل) إيمانًا بأهمية مثل هذه المبادرات المجتمعية ونجاحها في تقديم برنامج شامل يضم المحتوى التثقيفي المتنوع والمختلف، وترسيخًا لمبدأ تكامل كل المبادرتين في تحقيق السكينة والمودة والاستقرار في الأسرة هو حق راسخ من حقوق أبنائها.

ومع تزايد الإقبال على مبادرة (حق الطفل) نجحت الواعظات في تقديم عدد أكبر من الفعاليات والتي تسهم في وضع لبنة جديدة تهدف إلى الاهتمام بالطفل وحقه في الوعي والتثقيف من خلال تبسيط إصدارات الوزارة من سلسلة رؤية للنشء، وكذلك المحتوى المتنوع من مجلة الفردوس، إضافة إلى إصدارات الوزارة المرئية من فيديوهات (علم طفلك) الإلكترونية، وشمل البرنامج أيضًا محتوى دينيًّا مبسطًا من السيرة النبوية وسير الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وكذلك تحفيظ القرآن الكريم ، إلى جانب عدد من الورش الفنية الهادفة للأطفال.

وفيما يتعلق بصالون (محبة الوطن) الذي يقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والمركز القومي لثقافة الطفل بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب الذي أعلنت الوزارة عن عودته إيمانًا من وزارة الأوقاف بأن استقرار الأسرة سبيل لاستقرار المجتمع والوطن والدولة، وأن الأسرة المستقرة إحدى أهم دعائم الدولة المستقرة، وفي إطار مبادرة "حق الطفل".

ونجح الصالون في تقديم عدد كبير من الفعاليات التثقيفية للأطفال التي تناولت عددًا كبيرًا من الموضوعات، من أهمها: "خطر ترويج الشائعات وخطرها على تماسك المجتمع"، "أمن الوطن"، "مقاصد الأديان"، "صورة الوطن في شعر الطفل"، "المدرسة هي الوطن"، "أغنية الطفل"، وقد شارك في هذا الصالون عدد كبير من علماء وزارة الأوقاف ومنهم الدكتور محمد منصور محمد، والدكتور أبوبكر سليمان، والدكتور عباس فتح صالح، والدكتور حمادة جابر قناوي، والدكتور عبدالخالق صلاح، وكذلك عدد كبير من كبار الكتاب المتخصصين في أدب الطفل في مصر، ومنهم: الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، والكاتب الكبير عبده الزراع رئيس شعبة أدب الأطفال المصري، والشاعر الكبير مسعود شومان، والشاعر رجب الصاوي والكاتب أحمد سراج، والكاتب الشاذلي فرح، وقد ناقش الصالون عددًا كبيرًا من الموضوعات.

كما تستمر الوزارة في إطار هذه المبادرة في تقديم نماذج من الأطفال النوابغ بصفحتي مجلة الفردوس بباب أطفالنا النوابغ، والذي سبق وخصصته الوزارة في أطار هذه لمبادرة للأطفال النوابغ ليكونوا أنموذجًا يحتذى به في المجتمع، سواء كان النبوغ في مجال حفظ القرآن الكريم، أو كتابة الشعر، أو كتابة القصة، أو في مجال التفوق العلمي (أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية أو المحافظات)، ويشمل ذلك التعليم العام والأزهري، أو في مجال التفوق الرياضي (ويشمل الحاصلين على ميداليات على مستوى الجمهورية أو المستوى الدولي)، كذلك الأطفال الحاصلين على براءات اختراع، وسائر أنواع النبوغ والتفوق، وقد حرص عدد كبير من الأطفال على مراسلة المجلة على الرابط الذي خصصته الوزارة لاستقبال سيرهم الذاتية وما زالت أسرة تحرير مجلة الفردوس مستمرة في استقبال مشاركات الأطفال.

وإيمانًا من الوزارة بحق الطفل الموهوب في الدعم الكامل واستمرارية هذا الدعم والتشجيع، فما زالت الوزارة مستمرة في دعم الأطفال الفائزين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم في الأعوام السابقة وذلك بنشر قراءاتهم وابتهالاتهم بمواقع الوزارة المختلفة، وتستمر فعاليات المبادرة بمحافظات الجمهورية لتؤتي ثمارها التوعوية والتثقيفية بين الأطفال.

فعاليات مبادرتا "سكن ومودة وحق الطفل"

فعاليات مبادرتا "سكن ومودة وحق الطفل"