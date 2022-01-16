الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد مباراة منتخب مصر والسودان في كأس أمم أفريقيا بتوقيت الدول العربية

منتخب مصر
منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب السودان في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2022، على ملعب ستاد أحمدو أهيدجو بالكاميرون الحاسمة لموقف مصر في التأهل للدور ربع النهائي في كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر ضد السودان

ويحل موعد مباراة مصر ضد السودان في ختام دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية ، يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 يناير الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وليبيا والاردن والسودان، وفي تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تونس والجزائر، بينما تكون الساعة العاشرة مساءآ بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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تلقي المنتخب الوطني الهزيمة ، أمام فريق نيجيريا في أولي مبارياته بكأس الأمم الأفريقية وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11 يناير في المباراة الأولي من منافسات كأس الأمم الأفريقية وكانت نتيجة المباراة هدف مقابل لا شيء لصالح نيجيريا ، واحرز الهدف اللاعب النيجيري كيليتشي إيهيناتشو.

بينما حقق المنتخب الفوز على فريق غينيا بيساو أمس السبت الموافق 15 يناير الجاري في ثاني مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية وكانت نتيجة المباراة بهدف مقابل لا شيء لصالح المنتخب المصري.

وتعادل منتخب السودان في أولى مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية مع نظيره فريق غينيا بيساو، بينما خسر فريق السودان مباراته مع فريق نيجيريا وكانت نتيجة المباراة ثلاثة أهداف لصالح نيجيريا مقابل لا شيء.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان

تنقل مباراة مصر والسودان في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2022 ، مجموعة قنوات بي إن سبورت الناقلة الحصرية للمباريات، وتتم إذاعة المباراة عبر قناة beIN MAX 1 وbeIN MAX 2.

يذكر أن الكاميرون تستضيف مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2022، منذ يوم 9 يناير الجاري وتستمر المنافسات حتي يوم 6 فبراير المقبل لعام 2022، وذلك بمشاركة 24 منتخبا وطنيا.

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