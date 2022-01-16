التدخل السريع بالغربية ينقذ مُسنَّا مصاب بالسرطان من التشرد

نجح فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية في إنقاذ أحد المُسنين الذي يعاني من السرطان بإحدى قرى مركز كفر الزيات من التشرد بعد أن تركه أبناؤه في الشارع، حيث تلقى الدكتور خالد أبوالمجد، رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن بالغربية، بلاغًا عبر الواتس بوجود مواطن بلا مأوى بإحدى قرى مركز كفر الزيات منذ أكثر من عشرة أيام.

وقام رئيس فريق التدخل السريع بالذهاب فورًا إلى محل الواقعة، وبالتواصل مع الجيران، اتضح أن الحالة لرجل مسن- أب لثلاث بنات وولد- واتفقوا أن يتناوبوا رعايته بغرفة بالقرية ولكنهم لم يلتزموا برعايته.

كما قام رئيس التدخل السريع على الفور، بتنفيذ توجيهات أماني النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية بنقله إلى دار المسنين والعجزة.

وأكد رئيس فريق التدخل السريع أن الحالة تعاني من سرطان وقصور بالقلب، وأن الحالة تبلغ من العمر 71 عامًا.

وتم إيداع المواطن بمؤسسة المسنين والعجزة بطنطا بعد عمل قياس لدرجة الحرارة ونسبة الأكسجين وإيداعه بغرفة منفردة مدة الحجر بالمؤسسة.