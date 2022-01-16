صاحبة تمثال سمير غانم: من الطين الأسواني واستغرق العمل 3 أسابيع

أشادت الفنانة إيمي سمير غانم بتمثال صنع لوالدها في ذكرى عيد ميلاده، أمس، ظهر وكأنه شخص حقيقي تجسدت فيه المعالم الحيوية التي جعلتنا نذكر الفنان الكبير والذي رحل عن عالمنا وضاعت معه البسمة التي كان يرسمها على وجوه محبيه في مصر والوطن العربي.

صاحبة التمثال هى فنانة نحاتة شابة اسمها شريهان السرجاني تواصلت معها "الدستور"، من أجل الكشف عن ملامح الفنانة والتمثال الذي أبهر الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا عندي 25 سنة من المحلة، توفي والدي وأنا في الـ13 من عمري كان حنونًا ومخلصًا ووالدتي كانت دائمًا بجانبي".

وتابعت "تخرجت في كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، وفيها اكتشفت حبي للنحت، وجدت نفسي في هذا المكان، وأحسست أنه شبيهًا لي، وللأسف ومع كل هذا الحب عملت في مجال بعيد عن شغفي بعد التخرج حسب المتاح، "بس كنت زي السمك اللي طلع من المياه"، فقدمت استقالتي شهر ديسمبر الماضي، وقررت أن أحاول فيما أحب".

كان أول تمثال لها بعد الاستقالة لسمير غانم كائن الفطوطة التي عشقته منذ صغرها، وفي نفس الوقت تجد شريهان أن أسرته قريبة من كل بيت مصري، حتى لحظة وفاته هو والفنانة دلال عبد العزيز كانت لحظات وجع، شعر المصريون بفقدان نجمان كبار في المقام، وكان أقل شىء يمكن تقديمه له هو تكريمه بذلك التمثال الذي يحمل ملامحه باسمة.

استغرق التمثال 3 أسابيع كانت تشاهد البرامج الذي ظهر فيها حتى يكون التمثال أقرب إلى الشخصية الحقيقية، وليس مجرد دور للنجم يقوم بتمثيله، أما المادة المستخدمة فكانت الطين الأسواني، لأنها المادة التي يتم البدء فيها في أول مراحل النحت.

وتستمر شريهان في نحت الشخصيات العظيمة التي كان ومازال لها أثر، وتعمل على تسليط الضوء على الإنجازات المبهرة من خلال أعمالها القادمة التي لم تقرر بعد ماذا سيكون العمل التالي.