الأحد 16 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة للتنمية والقانون» تنظم حوارًا لإصدار مدونة السلوك المهني

جلسات حوار مؤسسة
جلسات حوار مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

نظمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، الأحد، طاولة مستديرة من جلسات الحوار حول مدونة السلوك المهني لمقدمي الرعاية الصحية حول حق النساء في رعاية صحية آمنة، بحضور الدكتورة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، والمحاميّة بالنقض انتصار السعيد، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والكاتبة داليا فكري، صاحبة مبادرة صرخة لمناهضة العنف ضد المرأة.

كما حضر اللقاء الدكتور أحمد عزب، باحث مساعد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ببرنامج الحق في الصحة، وعلياء أبو شهبة، مساعد مدير تحرير روزاليوسف، ومي صالح استشاري النوع الاجتماعي والدعم المؤسسي.

وقالت انتصار السعيد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، إن مدونة السلوك ناقشت أهدافها لأكثر من عامين تم عمل لقاءات فيها بالقاهرة والصعيد مع متلقي الخدمة الصحية ومقدمي الرعاية الصحية بهدف تدريبهم للتعامل مع المرضى من النساء، لافتة إلى أنه سيتم عمل جلسة أخرى أول فبراير للنقاش مع المختصين من الأطقم الطبية بصدد الإعلان عن المدونة. 

من ناحيتها أكدت داليا فكري، صاحبة مبادرة صرخة لمناهضة العنف ضد المرأة، عضو جمعية المرأة المعيلة، أن هناك عدد لا بأس به من الممارسات الطبية والأعراف الاجتماعية والثقافية الخاطئة تحول دون حصول النساء على حقوقهن في الرعاية الصحية الفعالة والآمنة، حيث تتعرض النساء لإهمال شكواهنّ أو اختيار أي الوسائل أنسب لصحتهنّ الإنجابية ما يعد شكلًا من أشكال العنف ضدها والحرمان من الرعاية الصحية والتمكين القانوني لضمان حياة صحية آمنة وكريمة.

أضافت: "لذلك جاء الهدف من الخروج بمدونة السلوك المهني لضمان حصول المرأة على حقها في الرعاية الصحية الآمنة ومن ثم إصدار قانون وبروتوكول صحي يدعمها.

وقالت الدكتورة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب إن مثل هذه المدونات تحتاج لقانون يدعمها ويعمّمها، لذلك أبدت رغبتها في تبني أي مقترح قانون يضمن تنفيذ بنود تلك المدونة لأن ما فيها يعزز التعامل الآمن مع النساء ويضع حدود وأسس للتعامل معهن.

رعاية صحية عضو مجلس النواب مناهضة العنف ضد المرأة مقدمى الرعاية الصحية سميرة الجزار الحق فى الصحة انتصار السعيد

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