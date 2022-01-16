الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«مايكروسوفت»: رصد برمجيات مدمرة في الحواسب الآلية الخاصة بالحكومة الأوكرانية

مايكروسوفت
مايكروسوفت

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية، أن الخبراء الأمنيين بالشركة، اكتشفوا برمجيات خبيثة في العشرات من أجهزة الحاسب الآلي في أوكرانيا، قد تجعلها غير صالحة للاستخدام.

وقالت الشركة أمس السبت، إنه على الرغم من أن البرمجيات كانت على هيئة برنامج ابتزاز، فإن هدفها الحقيقي كان التمكن من تدمير بيانات عند أوامر القراصنة.

وفي ضوء نشر القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، يعتبر اكتشاف مثل هذه البرمجيات التي يمكن أن تعرقل عمل أجهزة الحاسب الآلي الحكومية تطورًا مقلقًا بالنسبة لكييف، ومع ذلك، لم يعلق خبراء مايكروسوفت على المصدر المحتمل لهذا التهديد. 

وقال نائب رئيس مايكروسوفت توم بورت: "في هذا الوقت، لم نرصد تداخل ملحوظ بين السمات المميزة للهجمات وراء هذا الهجوم والجماعات التي عادة ما نتعقبها، ولكننا مستمرون في تحليل النشاط".

وربط خبراء غربيون في الأمن السيبراني والسلطات في كييف بين هجمات سيبرانية سابقة في أوكرانيا والقراصنة الروس، في حين ربطها بعضهم بقطاع الخدمات السرية في البلاد.

وكانت الحكومة الأوكرانية قد تعرضت أمس الأول الجمعة لهجوم، أجبر الكثير من مواقعها الإلكترونية على التوقف عن العمل، وتشمل مواقع وزارة الخارجية ووزارة الطاقة ووزارة الحماية المدنية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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