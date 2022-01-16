انتشار معدات الصرف الصحي في القاهرة والجيزة لسحب الأمطار (فيديو)

انطلقت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم المعدات التابعة لشركتى القاهرة للصرف الصحي، والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وجوار الأنفاق استعدادا لسقوط الأمطار وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة من الطقس السيئ وتوقعات لسقوط الأمطار.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان للشركة اليوم، رفع درجة الاستعداد بكافة الشركات التابعة بمختلف المحافظات، تأهبا للتعامل مع موجة الطقس السيئ، وتشكيل غرفة عمليات الشركة القابضة للمتابعة اللحظية لأى مستجدات، والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية.

من جهته، قال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أنه فور إعلان توقعات بسقوط أمطار، يتم انتشار المعدات بالمناطق المتوقع أن يحدث بها تجمعات للمياه، مشيرا إلى انتشار حوالي 120 معدة بنطاق محافظة القاهرة.

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن الاستعدادات الاستباقية لموسم الأمطار، تبدأ قبل فصل الشتاء، بالتطهير المستمر لبالوعات الأمطار ومطابق الصرف الصحي وفق خطة الشركة.

ومن جانبه، أشار المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم نشر وتمركز أكثر من 80 معدة من معدات وسيارات الشركة، للتعامل الفورى مع أى تجمعات محتملة للمياه.

وعلى صعيد أخر تفقد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ورئيس قطاع الدعم الفني، بعض المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية بمركز أبوتيج.

وبدأت خطة المرور بأعمال مد وتدعيم شبكات المياه الصرف الصحي بركز أبوتيج ، والتي تمثلت في أعمال مد وتدعيم شبكات مياه للمناطق المحرومة بطول 18كم ضمن مبادرة حياه كريمة وإحلال و تجديد 8000 م شبكات مياه أخري أسفل خطة الرصف، ومد و تدعيم 8.5 كم خطوط صرف صحي نحو تحسين خدمة الصرف الصحي بالقرية.

وأكد درة ضرورة توصيل الخدمة للمواطنين فور الانتهاء من الأعمال التنفيذية للمد والتدعيم والإحلال والتجديد وسرعة الربط على الشبكة لتحقيق الاستفادة الكاملة من خدمات المياه والصرف الصحي للمنتفعين بأقصى سرعة ممكنة.