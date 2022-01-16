الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الفيوم تشارك في القافلة الطبية بمركز يوسف الصديق

جامعة الفيوم تشارك
جامعة الفيوم تشارك في القافلة الطبية بمركز يوسف الصديق

شاركت الجامعة بالتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، في فعاليات القافلة الطبية بقرية حنا حبيب التابعة لمركز يوسف الصديق، اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف  الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور  الدكتور نجلاء الشربيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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 وأوضح رئيس جامعة الفيوم، أنه في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شاركت جامعة الفيوم في فعاليات القافلة الطبية بالتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، بمنطقة حنا حبيب بمركز يوسف الصديق.

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ومن جانبه أوضح محمد سعيد أبو الغار، أنه تأكيدًا على المشاركة المجتمعية لجامعة الفيوم، شاركت الجامعة بعدد من التخصصات شملت العظام والباطنة والجلدية والأطفال، مع وجود تخصصات أخرى في المسالك البولية والجراحة وتنظيم الأسرة وأمراض النساء ومعامل الدم والطفيليات والأشعة وصرف الأدوية والعلاج اللازم، مضيفًا أنه تم إجراء الكشف الطبي على 620 حالة، وعمل الفحوصات اللازمة لهم.

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جامعة الفيوم تشارك القافلة الطبية بمركز يوسف الصديق

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١٩٩٠-٢٠٢١

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