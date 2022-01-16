بالأرقام.. إيرادات أفلام رأس السنة في شباك التذاكر (إنفوجراف)

حقق شباك التذاكر المصري انتعاشة كبيرة خلال موسم رأس السنة وأعياد الميلاد من خلال مجموعة من الأفلام الأجنبية والأفلام المصرية وسط منافسة شرسة بينهما وكانت الأسبقية لفيلم «Spider-Man: No Way Home» الذي حقق نجاحًا كبيرًا في مصر والعالم كله، وخلال التقرير التالي نرصد في نقاط أبرز الأفلام المعروضة وإيراداتها والأبطال ومؤلفي ومخرجي تلك الأعمال.

فيلم: Spider-Man: No Way Home

المدة: شهر.

الإيرادات في مصر: 53 مليون جنيه مصري.

بطولة: توم هولاند وزندايا، بنديكت كومبرباتش، جايكوب باتالون.

تأليف: كريس ماكينا.

إخراج: جون واتس.

القصة: تدور حول إتجار ماستيريو إلى دكتور سترينج في محاولة لمحو ما حدث واستعادة سرية هويته، وخلال ذلك يجد باركر نفسه في مواجهة مع أعداء من عوالم آخرى.

فيلم: الجريمة

المدة: 12 يوم.

الإيرادات: 14 مليون جنيه.

بطولة: أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جميعة وعدد كبير من النجوم

تأليف وإخراج شريف عرفة.

القصة: تدور حول مجرم يصاب بحالة من الهلوسة ويتهم ويتورط في قضية كبرى ليجد نفسه أمام فتاة ما تعمل على قلب حياته رأس على عقب ويواجه كيانات كبيرة.

فيلم: من أجل زيكو

المدة: 12 يوم.

الإيرادات: 10.5 مليون جنيه.

بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، ومنة شلبي، ومحمد محمود.

تأليف: مصطفى حمدي.

إخراج: بيتر ميمي.

القصة: تدور القصة حول فوز طفل بمسابقة أذكى طفل ويطلب منه القائمون على المسابقة الذهاب لمقر تسليم الجائزة بواحة سيوة فتذهب الأسرة بسيارة تكريم الموتى ليقابلون مواقف مختلفة تمامًا.

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