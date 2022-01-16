الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص في حادث تصادم سيارة وتروسيكل بأطفيح

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية تروسيكل بالطريق الزراعي مدخل الكريمات بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

البداية كانت بتلقي المقدم محمد سعيد، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بالطريق الزراعي مدخل الكريمات بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.

وبالفحص، تبيَّن وقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية تروسيكل ونتج عنها مصرع شخص جري نقل جثمانه إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

حادث تصادم الطريق الزراعي مديرية أمن الجيزة مصرع شخص تصادم سيارة وتروسيكل

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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