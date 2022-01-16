«فرحت بحضور خالتي لعيد ميلادي».. ياسين أمير يروي كواليس فيلم «معالي ماما» (فيديو)

حقق نجل الفنانة الراحلة غنوة، نجاحًا كبيرًا رغم صغر سنه ونجح في لفت الأنظار بموهبته في التمثيل، حيث شارك في أكثر من عمل فني خلال الفترة الحالية ومنهم فيلمي “كيرة والجن” مع النجمان كريم عبد العزيز واحمد عز، و"معالي ماما" للفنانة بشرى.

كما تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بسبب نشر صور من عيد ميلاده برفقة خالته المطربة أنغام والتي حرصت أن تحضر هذه المناسبة وأدخلت السرور لقلبه حسبما صرح.

وكشف “ياسين” لـ“الدستور” كواليس عيد ميلاده قائلًا: “فرحت قوي لما خالتو أنغام حضرت عيدي ميلادي وأصحابي قالولي ده أحلى عيد ميلاد ليا، وفضلنا نتصور وحضنتني وأصحابي اتصوروا معاها، وجابتلي أيفون هدية”.

وعن مشاركته في فيلم “معالي ماما” قال إن المخرج أحمد نور هو من رشحه لهذا الدور، حيث يجسد دور طفل شقي ووالدته هي الفنانة بشرى التي سعد بالتعاون معها، مؤكدًا أن أجواء الكواليس كانت مليئة بالبهجة والسرور، خاصة مع وجود الفنان محمود الليثي خفيف الظل الذي كان يضفي جوًا من البهجة داخل الكواليس.

أما عن النجم الذي لم ينسى نصيحته له أكد “ياسين” أن النجم كريم عبد العزيز الذي يتعاون معه في فيلم “كيرة والجن” والمقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، فنصحه بأن يركز في التمثيل قبل أي مشهد يقوم بتصويره، كما قام بتشجيعه بوصفه بالشجاع، وحرص ياسين على أن يقدم رسالة حب وتقدير لكريم عبد العزيز.

وكشف أنه يستعد لتصوير مسلسل “يوميات زوجة مفروسة” مع الفنانة داليا البحيري، ليكون الجزء الخامس الجديد الوحيد الذي شارك فيه، معربًا عن تحمسه الشديد لعرض فيلمي “كيرة والجن” و"معالي ماما" بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.