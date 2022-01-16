مَن هى جاكلين ستاب صاحبة المركز الثاني في ملكة العالم للمتزوجات؟

أبهرت الأردنية جاكلين ستاب الحاضرين في مسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات 2022، وحصدت لقب الوصيفة واحتلت المركز الثاني.

من هي جاكلين ستاب؟

هي عارضة أزياء وممثلة ومؤلفة ستاب هي ابنة لأبوين أردنيين غادرا الشرق الأوسط إلى نيويورك ثم فلوريدا فيما بعد، وهي أم لثلاثة أطفال هي مؤسسة منظمة غير ربحية Children Are Magical (Charm)، والتي تهدف إلى زيادة الوعي بقضايا الأطفال وتزويد الشباب المحرومين بالأدوات للمساعدة في تعليمهم.

شاركت ستاب، في مسابقات ملكات الجمال منذ أن كانت في الثالثة عشرة من عمرها، وهي متزوجة من نجم الروك سكوت ستاب الحائز على جائزة جرامي، وفي المسابقة التي أقيمت يوم السبت، تحدثت عن نشأتها المتواضعة على يد أم أردنية شجعتها على متابعة أحلامها.

ووفقًا لموقع ذا ناشونال، قالت جاكلين :“أعتقد أن الهدف الأعلى يختلف لكل شخص على حدة.. بالنسبة لي شخصيًا، ربت والدتي خمسة أطفال كأرملة ومهاجرة أتت إلى أمريك.. لقد فقدت والدي في سن مبكرة جدًا وأعطتنا والدتي تعطشًا للمعرفة والتعليم”.

أضافت: “بصفتي سيدة العالم، أريد أن أساعد الفتيات حول العالم في الحصول على الفرص والتعليم - هذا هو شغفي وهدفي”.

ودرست جاكلين ستاب مجال التسويق والاتصالات وتخرجت من جامعة ستيتسون بولاية فلوريدا، وزينت أغلفة المجلات في الولايات المتحدة، على مر السنين، كما حصدت جاكلين التيجان بما في ذلك Miss New York USA و Mrs Florida و Mrs Jordan، في احتفال فخور بتراثها الشرق أوسطي.

في نهائي مسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات، أذهلت جاكلين ستاب الحكام بثقتها وسحرها، وحصلت على جائزة Congeniality في جولة ملابس السباحة، والتي تُمنح للمتسابقين لشخصياتهم الممتعة.

في جولة ملابس السهرة تألقت ستاب بفستان فضي برباط عنق، مزين بالترتر والشرابات، في جولة الأزياء الوطنية ارتدت التنورة المتدفقة المرصعة بالجواهر مغطاة باللآلئ ومرصعة بالأحجار الكريمة.