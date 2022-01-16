استقرار أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة».. الطن بـ5400 جنيه

شهدت أسعار الأرز ثباتًا في السوق المحلي لدى التاجر، وأيضًا للمستهلك خلال تعاملات اليوم الأحد 16-1-2022 لأسعار الجملة للأرز بنوعيه، حيث ثبت سعر الأرز الأبيض كسر 5%، والأرز كسر 3%وايضاً أرز الشعير.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية ارتفاعًا، خلال الجلسة الختامية لنهاية التداولات.

حيث شهدت أسعار الأرز الشعير"عريض الحبة" استقرارًا اليوم، ليسجل سعر الطن 5,900 جنيه ،كما ثبتت أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" ليسجل سعر الطن 5,400 جنيه.

وثبتت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%"، ليصل سعر الطن إلى 9,200 جنيه.

واستقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي "رفيع الحبة كسر 5%"، ليبلغ سعر الطن 8,000 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الأرز للمستهلك من 12.95 : 15.45 جنيهًا.

أسعار الأرز عالميا

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال الجلسة الختامية لنهاية التداولات في بورصة شيكاغو التجارية، حيث صعد عقد يناير، ليصل إلى 14.190 دولارًا للقنطار بمقدار صعود 0.125 دولارًا.

كما صعد عقد مارس بمقدار0.300 دولارًا، ليسجل 14.555 دولارًا للقنطار.

كانت قد أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن الممارسة المحدودة رقم (1) لسنة 2021-2022 لشركات المضارب والموردين المسجلين لدى الهيئة لتوريد أرز أبيض محلي طبيعي تام الضرب إنتاج محصول 2021 لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وطبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم (2006/2244) رتبة (1) (رفيع-عريض) الحبة بنسبة كسر لا تزيد عن 5% للتوريد خلال الفترة من 2022-1-1 حتى 2022-3-31 بحد أدنى لكمية التوريد الشهرية 500 طن.