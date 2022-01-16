الأحد 16 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دعوى قضائية تطالب ببطلان عقد «كيروش» مع منتخب مصر

كيروش
كيروش

أقام هاني الصادق، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة مجلس الدولة، طالب فيها ببطلان العقد المبرم بين اللجنة الثلاثية التي أشرفت على إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وبين البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني  للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وطالب المحامي خلال الدعوى، بإلزام كلا من حسن شحاته وحسام حسن بتقديم تقرير فني، يقيم مستوى المدير الفني كيروش ومعاونيه، حيث أنه بتاريخ 18 - 12 - 2021 قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعیین أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية الجديدة في اتحاد الكرة، والتي ضمت في عضويتها، كلا من محمد الشواربي وأحمد عوض، لإدارة شئون الاتحاد حتى نهاية شهر يناير 2022، خلفا لـ عمرو الجنايني، لحين عقد انتخابات اختيار رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضافت الدعوى: «وحيث أنه بعد توليه رئاسة اللجنة الثلاثية لم يقدم ما هو مأمول من نتائج ترضي الجماهير العريضة من الشعب المصري المحب لكرة القدم، حيث أن المنتخب المصري لكرة القدم لم يقدم مستوى كروي يليق بمنتخب صاحب الإنجاز التاريخي الأكبر في القارة الإفريقية، كونه الأكثر فوزا بالبطولات القارية، إلا أنه في عهد اللجنة الثلاثية، لم نجد منه إلا خيبة الأمل وسوء النتائج، سواء في البطولة الإفريقية الحالية، أو البطولة العربية السابقة التي خرج منها المنتخب المصري بعد سلسلة هزائم متتالية، وكان من أضعف الفرق»، على حد تعبيره.

وتابع في دعواه: «عينت اللجنة الثلاثية التي يترأسها أحمد مجاهد، الجهاز الفني الحالي بقيادة المدرب كارلوس كيروش مديرا فنيا، ومساعدا أجنبيا له، بالإضافة إلى باقي جهازه المعاون من محلل للأداء، وأخصائي للتأهيل، فضلا عن تعيين مترجم للكوتش لإمكانية التعامل معه».

اتحاد الكرة الاتحاد المصرى لكرة القدم رئيس الاتحاد المصري لكره القدم رئيس الإتحاد المصري بطولة العرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

عميد «معهد الكبد» بالمنوفية يدلي بشهادته في «وفاة وائل الإبراشي»

التفاصيل الكاملة لزيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر الخميس المقبل

دعوى قضائية تطالب ببطلان عقد «كيروش» مع منتخب مصر

«الملا»: 30 مليار جنيه استثمارات جديدة بشركات بترول القطاع العام

مصر تُبهر العالم بخطة تأمين منتدى شباب العالم طبيًا (فيديو)

8 قرارات من «التعليم» بشأن امتحانات الأول والثاني الثانوي (إنفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا