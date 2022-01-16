الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مصر تُبهر العالم بخطة تأمين منتدى شباب العالم طبيًا (فيديو)

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

عقد منتدى شباب العالم 2021 في الفترة من 10 إلى 13 يناير، وسط إجراءات احترازية مشددة، وتوفير جميع الوسائل الصحية للحفاظ على صحة الحضور، في ظل انتشار جائحة كورونا.

ووفر المنتدى 400 طبيب وممرض ومتطوعين ومجموعة من الخبراء في البحث والتطوير والإدارة والتسويق. ووضع خطة تأمين طبي شامل وبروتوكول وقائي مبتكر، لتأمين 3 آلاف مشارك.

شملت الخطة ٤٢ فندقًا وأماكن للفعاليات، وإجراء أكثر من 8200 مسحة “بي سي آر” واختبارات أجسام مضادة، وتوزيع 4500 حقيبة سلامة على جميع الحاضرين، وتوفير أكثر من 500 ألف قناع طبي، و100 ألف زجاجة كحول مطهر ومعقم.

كما جرى تجهيز 40 سيارة إسعاف تجهيزها كاملاً، وتوفير 10 سيارات إسعاف انتشار سريع ووحدات عزل، فضلا عن 50 عيادة ثابتة، 15عيادة متنقلة، جميعهم قدموا الدعم الطبي على مدار الساعة طوال الأسبوع، فضلا عن مركبات تعقيم متنقلة قامت بتطهير اكثر من 400 سيارة و200 أتوبيس، فضلا عن وضع ارفف المطهراتوفي جميع الأماكن.
وعقمت الفرق المركبات مرتين يوميا ووضع المستلزمات الطبية (الأقنعة الواقعية والمطهرات)، وقامت بقياس درجات الحرارة على بوابات المنتدى وقبل مغادرة الفندق، كما تم توفير المستلزمات الطبية في المطار (الأقنعة الواقعية و زجاجات المطهرات)، توفير وحدات متنقلة مجهزة طبيا بالكامل لتعقيم وتطهير المناطق البعيدة التي تستضيف فعاليات و أحداث موازية للمنتدى.
وجر ى - أيضًا - تعقيم الأسطح في جميع أماكن فعاليات المنتدى ٣ مرات يوميا ، من خلال الطرق التقليدية و روبوتات التطهير بالأشعة فوق البنفسجية المعدلة لتصبح صديقة للبيئة، تغطية جميع الأسطح بملصقات مطهرة، تم تعقيم الهواء بواسطة آلة تبخير الهواء مرتين، وتم توفير جهاز منقي للهواء في جميع أنحاء المنتدى.

بوابات درجات الحرارة سيارة إسعاف المستلزمات الطبية وحدات متنقلة منتدى شباب العالم 2021 انتشار جائحة كورونا

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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