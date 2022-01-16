النيابة تطلب التحريات في واقعة إضرام شاب النيران بجسده بالعمرانية

طلبت النيابة العامة بالجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة إضرام مريض نفسي النيران في جسده بمنطقة العمرانية، كما تجري تحقيقات موسعة حول الواقعة.

وأقدم أحد الأشخاص - يعاني من اضطراب عقلي - على إضرام النيران بجسده في شارع السلام بالعمرانية الشرقية بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب محافظة الجيزة، وتمكن الأهالي من إنقاذه ونقله إلى مستشفى "أم المصريين".

كانت البداية بتلقي الرائد إسلام السيد، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام أحد الأشخاص بإضرام النيران بجسده بشارع السلام بالعمرانية الشرقية بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص،تبيَّن أن أحد الأشخاص - يعاني من اضطراب عقلي - أضرم النيران بجسده وتمكن الأهالي من إطفاء النيران وجرى نقله إلى مستشفى "أم المصريين" لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.