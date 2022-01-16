الأحد 16 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزارة الطاقة اللبنانية تنفي توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز الإسرائيلي

لبنان
لبنان

نفت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، اليوم الأحد، الأنباء التي ترددت حول اتفاقية توريد غاز إسرائيلي إلى لبنان.

وقالت الطاقة اللبنانية في بيان لها، ننفى ما تم ذكره على "قناة ١٢ الإسرائيلية تحت عنوان " واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز اسرائيلي الى لبنان.

وأكدت الوزارة اللبنانية أن اتفاقية تزويد الغاز التي يعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه.

وأشارت الطاقة اللبنانية إلى أن الغاز المصري سيمر عبر الأردن، ومن ثم الى سوريا حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة "swap" من حقول ومنظومة الغاز في حمص ليصل الى محطة دير عمار في الشمال من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين اللبنانيين.

وشددت وزارة الطاقة اللبنانية على أن ما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازا اسرائيليا، هو كلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا.

وكانت لبنان سوريا والأردن أعلنا جاهزيتهم الفنية للبنية التحتية من خطوط وشبكات نقل الغاز وصيانة، وذلك لاستقبال الغاز المصري.

وأعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض عن تلقيه تطمينات أمريكية بحماية الشركاء في مشروع تزويد لبنان بالغاز المصري من عقوبات "قانون قيصر"، كما أكدت رسالة الإدارة الأمريكية التي جاءت عن طريق، أموس هوخشتاين، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة، بأن الولايات المتحدة ستؤمن اتفاقية نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، مع حماية المشروع والمشاركين فيه من تداعيات عقوبات قانون قيصر".

وزارة الطاقة والمياه اللبنانية توريد غاز لبنان قناة ١٢ الاسرائيلية مصر

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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