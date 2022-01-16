الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بلينكن»: العدوان الروسي على أوكرانيا عواقبه خطيرة وسريعة

بلينكن
بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن العدوان الروسي مجددًا على أوكرانيا سيقابل بعواقب سريعة وخطيرة ومنسقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين بلينكن وجوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية.

وأشار المتحدث إلى أن بلينكن وبوريل ناقشا خلال الاتصال التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب حلفاء الناتو والشركاء الأوربيين للرد على استمرار الحشود العسكرية الروسية المثيرة للقلق للغاية في أوكرانيا وعلى حدودها.

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