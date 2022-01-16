الأحد 16 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الكاظمي»: نعتمد الحوار والحلول السلمية لحل النزاعات

العراق
العراق

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي  مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، وزير خارجية ليتوانيا كاربيلوس لاندسبيرك والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتوطيد التعاون المشترك مع عموم دول الاتحاد الأوروبي في مجالات متعددة. 

271971489_299071692266797_118901720897896181_n

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون في المجالات المختلفة، وعلى رأسها الجانب الأمني، وفي مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. 

271936461_299071702266796_444333211854473421_n

وأكد  رئيس " الكاظمي " تطلّع العراق لبناء أفضل العلاقات مع ليتوانيا، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، وذلك في ظل قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر فيما يتعلّق بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وناقش الطرفان تطوير التعاون في قطاع التعليم والبناء المؤسساتي، ومناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث أكد إيمان العراق بضرورة اعتماد الحوار والحلول السلمية لحل النزاعات، وأنه ماضٍ في هذا النهج. 

271971489_299071692266797_118901720897896181_n (1)

وبحث الجانبان سبل تخفيف معاناة العراقيين العالقين على حدود الاتحاد الأوروبي، وإيجاد أفضل الطرق لإنهائها بالشكل الذي يضمن كرامتهم، ويراعي القوانين الدولية والإنسانية.

من جانبه نقل وزير الخارجية الليتواني تحيات حكومته " الكاظمي"، ووجّه دعوة رسمية له لزيارة ليتوانيا، وأعرب عن امتنان حكومته للخطوات التي اتخذها العراق لمعالجة تحدي الهجرة غير الشرعية، وأكد أنها كانت مثالاً يحتذى به في معالجة هكذا أزمات، وأشار إلى تطلع ليتوانيا لرفع مستوى التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات، واستعداد ليتوانيا للبحث جدياً في آليات تسهيل دخول العراقيين إليها عبر التنسيق المشترك مع السلطات العراقية المختصة، وكذلك العمل معالجة معوقات استئناف الرحلات المباشرة للخطوط الجوية العراقية إلى أوروبا. 

272078185_299071715600128_8785675341532137131_n

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس خلال المؤتمر أن بعض العراقيين يقدمون وعودا كاذبة بهدف الهجرة إلى أوروبا"، مبينا انهم "يعتقدون انهم قد ينجحون عند الوصول الى الحدود الليتوانية" 

رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي كاربيلوس لاندسبيرك وزير خارجية ليتوانيا الاتحاد الأوروبي التعاون

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

عميد «معهد الكبد» بالمنوفية يدلي بشهادته في «وفاة وائل الإبراشي»

التفاصيل الكاملة لزيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر الخميس المقبل

«الملا»: 30 مليار جنيه استثمارات جديدة بشركات بترول القطاع العام

التصديق على حكم إعدام فني معمل بتهمة قتل سائق وسرقته فى القليوبية

مصر تُبهر العالم بخطة تأمين منتدى شباب العالم طبيًا (فيديو)

«تسونامي» يضرب سواحل اليابان على المحيط الهادئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا