تبدأ من الثامنة.. مواعيد عمل مكاتب البريد المصري خلال يناير وفبراير 2022

أعلنت الهيئة القومية للبريد مواعيد عمل البريد المصري 2022 لتقديم جميع خدماتها إلى المواطنين للتيسير عليهم، من خلال ٤٢٢٠ مكتب بريد ومنافذ منتشر على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مكاتب التوزيع والعمليات سواء بالمطارات أو ديوان عام الهيئة.

مواعيد عمل مكاتب البريد المصري 2022

واتخذت الهيئة إجراءات جديدة تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين على مكاتب البريد يوميا وذلك في ضوء قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذه السطور ترصد "الدستور" كل ما يخص مواعيد عمل مكاتب البريد خلال شهر يناير وفبراير ومارس ٢٠٢٢، لتقديم الخدمات للمواطنين.

في إطار اهتمام الهيئة القومية للبريد بالتسهيل على المواطنين ودعم خطط الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا؛ اتخذت الهيئة إجراءات جديدة تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين على مكاتب البريد يومياً.

مواعيد عمل البريد

تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا إلى الثالثة ظهرًا ما عدا يوم الجمعة، في حين يتم منح بعض المكاتب إجازة مناصفة بين يومي الخميس والسبت بحسب الموقع الجغرافي والمنطقة البريدية، في حين أن الوردية المسائية في بعض المكاتب البريدية تبدأ من الساعة 11 ظهرًا وحتى السادسة مساء.

الإدارات العامة وإدارات المناطق

تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثالثة عصرا ظهرًا ما عدا يومي الجمعة والسبت، مواعيد العمل للموزعين البوسطة من الثامنة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا ويوجد فترة مسائية تمتد حتى الساعة السادسة مساء.

محور المطابع

مواعيد العمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية والنصف ظهرا ما عدا يوم الجمعة، يتم تطبيق قواعد بدل السهر للعاملين بالإدارات العامة وقطاع الديوان العام حتى الرابعة مساء

البريد السريع

مواعيد العمل الوردية الصباحية من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرا والوردية المسائية من الثانية عشرة ظهرًا حتى السادسة مساء.

الطرود الداخلية

مواعيد العمل الوردية الصباحية من الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا والوردية المسائية من الثانية عشرة ظهرًا حتى السادسة مساء.

قطاع اللوجستيات الإدارة العامة للتخطيط وتنظيم الحركة البريدية

مواعيد إدارة تخطيط الحركة البريدية من الساعة الثامنة صباحًا إلى الثالثة عصرا.

إدارة التشغيل الميداني

جدول توزيع النقل في المحافظات من السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا .

جدول المكاتب من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا .

الوردية المسائية من الساعة 12 ظهرا حتى السادسة مساء.

الوردية الليلية من الساعة 8 مساء إلى الساعة الثامنة صباحًا.

وردية ربط من الساعة الثالثة عصرا إلى الثامنة مساء.

مواعيد العمل بمبنى التبادل بمطار القاهرة

عمليات البريد الخارجي من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

إدارة الصادر والوارد الدولي من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

اقرأ أيضا

رابط إدخال قراءة عداد الغاز الطبيعي