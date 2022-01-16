تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط

قال اللواء بحري وليد عوض، رئيس هيئة ميناء دمياط، إنه برغم الأحوال المناخية السيئة التى تتعرض لها بعض المحافظات، فإن ميناء دمياط لم يغلق البوغاز، ومستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية ، كما أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية، حيث تعامل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة، منها السفينة (CHEMICAL MARINER) والتى ترفع علم سنغافورة ويبلغ طولها 125 مترا وبعرض 21 مترا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة من كلوريد الايثلين.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18149 طن تشمل: 8800 طن فوسفات و2049 طن أسمنت و2200 طن مولاس و4800 طن رمل و300 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26090 طن تشمل: 3200 طن ذرة و 12540 طن حديد و 6350 طن قمح و 4000 طن كلوريد ايثلين.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 419 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطس وبطاطا وبسلة وخس وبصل أخضر وفاصوليا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (ذرة وكراوية وبصل وكتان وريحان وليمون) وفواكه ( فراولة وبرتقال وبلح ومانجو ويوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وكرواتيا وأمريكا وسلوفينيا وألمانيا والصين وإنجلترا وفيتنام وإندونيسيا ومالطا وهولندا وسنغافورة.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 622 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1335 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 133184 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 161692 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2263 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4031 شاحنة.