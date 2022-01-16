8 قرارات من «التعليم» بشأن امتحانات الأول والثاني الثانوي (إنفوجراف)

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، 8 قرارت جديدة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانويين.

وأعلن شوقي، عبر صفحته على فيسبوك، عن أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانويين ستعقد ورقيًا بالكامل، وبنفس المواصفات التي أعلن عنها من قبل، ولكن على مستوى المدرسة ويضعها المدرس الأول للمادة، على أن يسمح باستخدام التابلت في الاطلاع على المحتوى الرقمي للمقررات، وكتابة ملاحظات الطالب عليه تنفيذًا لنظام الأوبن بوك.