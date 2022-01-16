الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

8 قرارات من «التعليم» بشأن امتحانات الأول والثاني الثانوي (إنفوجراف)

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، 8 قرارت جديدة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانويين.

وأعلن شوقي، عبر صفحته على فيسبوك، عن أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانويين ستعقد ورقيًا بالكامل، وبنفس المواصفات التي أعلن عنها من قبل، ولكن على مستوى المدرسة ويضعها المدرس الأول للمادة، على أن يسمح باستخدام التابلت  في الاطلاع على المحتوى الرقمي للمقررات، وكتابة ملاحظات الطالب عليه  تنفيذًا لنظام الأوبن  بوك.

قرارت�جديدة
قرارت�جديدة
فيروس كورونا التواصل الاجتماعي وزير التربية والتعليم موقع الدستور التعليم الفنى إلكتروني الصف الرابع الابتدائي امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي أولى وثانية ثانوي الصف الثاني الثانوي تكنولوجيا المعلومات الأول والثاني الثانوي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي وزير التربية موقع التواصل الاجتماعي المواد غير المضافة قرارات وزير التربية والتعليم طلاب الصف الثاني الثانوي

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