مفتي نيجيريا يستقبل الخليفة العام للطريقة التجانية (صور)

استقبل الشيخ إبراهيم صالح الحسيني مفتي دولة نيجيريا، الشيخ على بلعربى الخليفة العام للطريقة التجانية بالجزائر والعالم الإسلامى، ويأتي ذلك بالتزامن مع الزيارة الدعوية التي يقوم بها زعيم التجانيين فى العالم إلى العاصمة النيجيرية أبوجا حالياً، للمشاركة فى عدد من الملتقيات العلمية الدينية التى تنظمها الزوايا الصوفية هناك.

وقالت الطريقة التجانية فى بيان لها، زار الخليفة العام للطريقة التجانية سيدي علي بلعرابي التجاني، والوفد المرافق له زيارة لفضيلة مفتي الديار النيجيرية الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني منتهزا فرصة تواجده بأبوجا للإطمئنان على صحته، حيث أنه تعرض لوعكة صحية مؤخراً.

وتابعت الطريقة، أن الشيخ ابراهيم صالح مفتى نيجيريا له باع طويل في الدفاع عن الإسلام و المسلمين ويعد من علماء الطريقة التجانية الكبار الذين نشروا التصوف الإسلامي السني في عدد كبير من بلدان القارة الإفريقية .

وأهدى الخليفة العام للطريقة التجانية مفتى نيجيريا، خاتماً من الفضة، ومسبحة، ولوحة مكتوباً عليها “ورد الفاتح”، الخاص بالطريقة التجانية.