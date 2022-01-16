فرحة طلاب 4 ابتدائي بمطروح عقب انتهاء امتحانات اليوم (لايف)

شهد مجمع مدارس عادل الصفتي الابتدائي بمدينة مرسى مطروح، حالة من الفرح والسعادة بين طلاب الصف الرابع الابتدائي بسبب سهولة امتحانات اليوم الثاني.

وأجرت “الدستور” بث مباشر من أمام مجمع عادل الصفتي، لرصد آراء الطلاب عقب خروجهم من الامتحانات، حيث أكدوا سهولة الامتحان في مادتي العلوم والمهارات المهنية.

وكان قد أصدر عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في ١٤ يناير ٢٠٢٢، تعليمات مشددة لمديري الإدارات التعليمية برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدارس لإزالة تراكمات وأثار موجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المحافظة اليومين الماضيين، وذلك في إطار حرص تعليم مطروح على أداء الطلاب الامتحانات المقرر انطلاقها لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية وسط أجواء آمنة وهادئة.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن جميع المدارس على مستوى محافظة مطروح من مدينة الحمام ومنطقة البنجر شرقا وحتى السلوم غربا وسيوة جنوبا، جرى تنظيم تدريبات لها على مواجهة الكوارث وكيفية التعامل الأمثل معها وتنفيذ خطة الإخلاء الكامل للمدرسة بما يضمن سلامة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين في حالة حدوث أي طوارئ مثل السيول والحريق وغيرها، وذلك بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن مطروح.

وعقد وكيل تعليم مطروح في ١١ يناير ٢٠٢٢، اجتماعاً مع مديري الإدارات التعليمية بقاعة التنمية المهنية في ديوان عام المديرية.

واستعرض وكيل تعليم مطروح الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية وصفوف النقل بالمراحل التعليمية ومناقشة الضوابط الوزارية التي حددتها الوزارية بشأن امتحان الصف الرابع الابتدائي.

وأضاف لمديري الإدارات أن الامتحانات يجب أن تكون فى مستوى الطالب المتوسط ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية مع مراعاة الوزن النسبي لتشمل كافة أجزاء المنهج، مشددا عليهم باتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بمراجعة المنصة الإلكترونية في المدارس الثانوية والتنبيه على طلاب الصفين الأول والثانى بإعادة شحن الشريحة الخاصة بهم لضمان أداء الامتحان الإلكتروني بسهولة ويسر.