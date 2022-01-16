تحريات الأمن في اتهام مهندس معماري بقتل صديقه طعنًا بالدقي

تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة في اتهام مهندس معماري بقتل صديقه بعدة طعنات للخلاف على جرعة مخدرات بمنطقة الدقي، ونستعرض في السطور التالية، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

جاء بأقوال ملازم أول شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة، أنه إثر بلاغ من الهيئة العامة للإسعاف بوجود جثمان بالعقار محل الواقعة، انتقل لاستبيان الأمر، فتبين صحته وأبصر المتوفي مصاب بعدة طعنات بداخل المسكن الذي عثر بداخله على مواد مخدرة.

وأضاف أنه وباستبيان الأمر أبصر المتهم مترجلا لخارج العقار بدون ملابس علوية وملطخ بالدماء فتمكن من ضبط المتهم وحوزته سلاح أبيض۔ سكین۔ وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة باستخدام المضبوط.

كما جاء بأقوال - رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الدقي - بأن تحرياته توصلت لصحة الواقعة حسبما جاء سلفًا.

وأضاف بأنه على إثر قيام المجني عليه بإحضار مواد مخدرة للمتهم بمقابل مادي ولعلم الأخير بقيام المجني عليه ببيع المواد المخدرة له بأزيد من سعر شرائها قام بالاتصال به طالبا مواد مخدرة وعقب وصوله ودلوفه إلى مسكن المتهم الذي أحضر سلاح أبيض سكين وقام بطعنه باستخدام ذلك السلام قاصدا قتله حتى تأكد من إزهاق روحه.

وأحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، مهندس معماري إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة قتل صديقه بعدة طعنات للخلاف على جرعة مخدرات بمنطقة الدقي.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بمقتل شاب داخل إحدى الشقق السكنية بالدقي، وتبين أن صديقه وراء الواقعة التي وقعت نتيجة مشاجرة بالأيدي حدثت بينهما بسبب الخلاف على جرعة مخدرات.

وكشفت التحريات أن المشاجرة بين الطرفين تطورت فدخل على إثرها أحدهما إلى المطبخ، واستل سكينًا، وتوجه إلى الضحية وسدد له عدة طعنات في الصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.