الأحد 16 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قناة السويس تقدم حوافز للخطوط الملاحية التى تراعى المعايير البيئية

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إن الهيئة تتخذ كل الإجراءات والتدابير التي تكفل الإعلان عن قناة السويس «قناة خضراء».

وأضاف «ربيع»، خلال فعاليات المؤتمر الدولي لقناة السويس بمعرض إكسبو دبي، أن «العمل جار للحد من الانبعاثات الكربونية للسفن العابرة من خلال تقديم حوافز متنوعة للخطوط الملاحية التي تراعي المعايير البيئية»، وفقًا لما نقلته عنه الصفحة الرسمية للهيئة على موقع فيسبوك.

ولفت إلى أن «حرص الهيئة على استشراف المستقبل ومواكبة كل ما يتعلق بالمتغيرات المرتبطة بصناعة النقل البحري، والمتغيرات التي تشهدها حركة التجارة والنقل وسلاسل الإمداد وغيرها، كان الدافع الرئيسي وراء بدء تنفيذ الهيئة لمشروع واعد لتطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس».

وأوضح أن ذلك جاء «من خلال تنفيذ أعمال التوسعة والتعميق والازدواج، بما سيكون له بالغ الأثر في زيادة معدلات الأمان الملاحي في القطاع الجنوبي بنسبة 28% والتقليل من حدة المنحنيات والتيارات البحرية».

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