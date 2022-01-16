«أنا داعشي وكل الأجهزة تحت أمري».. رئيس وحدة محلية بالشرقية يهين موظفا

قدم موظف بالوحدة المحلية في قرية الحلوات بدائرة مركز الإبراهيمية في الشرقية بشكوى للمحافظ ورئاسة مجلس الوزراء والأجهزة الرقابية ضد رئيس الوحدة المحلية لتعديه على موظف زميل لمقدم الشكوى.

وتضمنت الشكوى التي تقدم بها «ا.ع» وقوع مشاجرة بين موظف يدعى «م.ب» وبين رئيس الوحدة المحلية بالحلوات «م.ق» خلع على أثرها رئيس الوحدة ملابسه وصرخ في الموظف قائلا: «أنا من شارع الغجر أنا داعشي، أنا كنت رئيس فرقة داعش بمجلس المدينة؛ لطرد أي رئيس مجلس مدينة لا يتماشى معنا وحسب هوانا وذلك أمام جميع الموظفين والمواطنين المتواجدين بالوحدة المحلية».

وهدد رئيس الوحدة المحلية بالحلوات الموظف قائلا: «أنا أقدر أفصلك وأنقلك خارج حدود المحافظة، وجميع الأجهزة التنفيذية والرقابية والقضائية في جيبي وتحت أمري في كل ما أرغب فيه».

وأضاف مقدم الشكوى أن رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية علم بالواقعة وحضر لديوان الوحدة المحلية، ولم يحرك ساكنا، بل أجبرا الموظف المجني عليه على الاعتذار لرئيس الوحدة المحلية، وإحضار المأكولات والمشروبات له، وذلك حسب ما وصف.

وأشارت الشكوى إلى قرار الجزاء رقم 735 لسنة 2021م، الذي أدان رئيس الوحدة المحلية المشكو في حقه، بتقاضي رشوة أثناء ممارسة عمله بقسم الإشغالات برئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية؛ إلى جانب عدم مرور وقت كاف على تسويته بمؤهله الحاصل عليه مؤخرا سوى أشهر قليلة جدا، وعلى الرغم من ذلك تم تزكيته وتعينه كرئيس وحدة محلية علما بوجود من هو أكفأ منه شهادة وخبرة.

واختتم مقدم الشكوى حديثه لـ«الدستور» قائلا إنه قد تقدم بالشكوى نيابة عن زميله المتضرر الذي خاف بطش رئيس الوحدة به، وشعر بالقلق من تهديداته، مطالبا الدكتور ممدوح غراب بالتدخل وفتح تحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم حيال هذا الأمر.