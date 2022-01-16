مفاجأة من عمرو دياب للجمهور في حفل بدبي

أحيا النجم الكبير عمرو دياب، حفلاً غنائيًا في دبي ميديا سيتي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط حضور جماهيري كبير.

وقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة من أروع أغانيه، وخاصة أغانيه الجديدة التي تفاعل معها الجمهور بصورة كبيرة، وعدد كبير من أغنياته القديمة التي يحفظها الجمهور بشكل كبير.

وفاجأ الهضبة جمهوره بدعوة مجموعة من صناع أغانيه للصعود إلى المسرح وتحيتهم، حيث قدم الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين.

كما شارك الملحن تامر علي عمرو دياب، في غناء "ياناسي وعدك". وقدم الهضبة -أيضًا- الملحن مدين والموزع نادر حمدي والموزع توما.

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب