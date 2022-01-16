تفريغ 1920 سيارة وتداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان، صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد تستقبل السفينة "SANG SHIN" وجنسيتها من بنما، ويبلغ طولها 200 متر والغاطس 7.8 متر، وذلك لتفريغ 1920 سيارة بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، و شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة ، و سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينه بضائع عامة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.