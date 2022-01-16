الإمارات وأرمينيا تناقشان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية

بحث عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، وأرمين ساركيسيان رئيس أرمينيا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مشاركة أرمينيا في إكسبو 2020 دبي الذي تنظمه الإمارات ويوفر منصة عالمية من أجل تعزيز التعاون الدولي وبناء شركات مثمرة ومستدامة بين كافة الدول المشاركة.

وناقش البلدان، خلال اللقاء، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تداعياتها على مختلف المستويات.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي على العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات وأرمينيا والحرص على تطوير مستويات التعاون المشترك في المجالات كافة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

وفي وقت سابق، بحثت الإمارات والبرازيل سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، وكارلوس ألبيرتو فرانسا وزير خارجية البرازيل.

وبحث الطرفان، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين الإمارات والبرازيل والقضايا ذات الاهتمام ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

كما تناول الاتصال تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وسبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تداعياتها ودعم جهود التعافي على مختلف المستويات.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، على العلاقات الاستراتيجية والمتميزة بين الإمارات والبرازيل والحرص على تعزيزها وتنمية مختلف جوانب التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاماراتي ، العلاقات الثنائية مع وزيري خارجية الصين وكوريا الجنوبية.

وخلال الاتصال الهاتفي الأول، ناقش الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع وانغ يي مستشار الدولة وزير خارجية الصين علاقات الصداقة المتميزة والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين.