تأجيل محاكمة 6 من بينهم عمدة قرية ونجله لقتلهم موظفا بطنطا

قررت محكمة جنايات طنطا «الدائرة الثالثة» برئاسة المستشار أحمد عبد الغني عمران، اليوم، تأجيل محاكمة 6 أشخاص من بينهم عمدة قرية ونجله و4 آخرين إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل، وانتداب أحد المحامين للدفاع عن المتهمين الأول، والثاني، والخامس لغياب المتهم الأصلي، بتهمة قتل مواطن بقرية كفر مسعود التابعة لمركز طنطا.

وكانت المحكمة قد وجهت للمتهمين الست، تهمة قتل مواطن بقرية كفر مسعود التابعة لمركز طنطا، بعد أن شاهدهم أثناء إتلافهم أرض زراعية خاصة بآخرين، و قاموا باحتجازه داخل مزرعة مِلْك عمدة القرية وضربوه بآلة حادة فوق رأسه ودفنوه حياً في مزرعة موالح طبقًا لتقرير الصفة التشريحية للضحية.

وتم تأجيل المحاكمة عدة مرات، وفي جلسة اليوم أمهلت الدفاع مهلة أخيرة، وأجلتها ليوم الأربعاء المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهمين.