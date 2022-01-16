طلاب الرابع الابتدائي: امتحان العلوم سهل.. وتنمية المهارات معقد وغير مباشر

انتهى طلاب الصف الرابع الابتدائي من أداء ثاني أيام امتحانات الترم الأول لمادتي العلوم وتنمية المهارات.

وأشاد طلاب الصف الرابع الابتدائي بامتحان مادة العلوم فهو بسيط ومباشر وفي مستوى الطالب المتوسط ليقول عمر ابراهيم، طالب إن الامتحان مكون من ٣ أسئلة ما بين الاختياري وإكمال الناقص، معلقا "كنا خايفين لكن الامتحان طلع سهل".

تابعت حبيبة طارق، طالبة أن مادة العلوم كانت مليئة بالتفاصيل، علاوة على أن المنهج كبير للغاية لكن الامتحان جاء على عكس توقعاتنا وانتهينا منه في الوقت المحدد.

لكن أضاع امتحان مادة تنمية المهارات فرحة سهولة امتحان العلوم لتقول جودي ناصر، طالبة إن الامتحان كان فيه بعض التعقيدات والأسئلة غير مباشرة معلقة "خايفة من تقييمه".

واستعدت محافظة الاسكندرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل وامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2021 / 2022.

من جانبه أكد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضح أنه تم التوجيه بضرورة تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح (16) طالبًـا فقط بدلًا من (20) طالبًـا للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الإمتحان، لتوفير بيئة آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.