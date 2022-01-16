غرفة عمليات التعليم: لم نستقبل أي شكاوى خاصة بامتحان العلوم اليوم

كشفت مصادر بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي بوزارة التربية والتعليم أن الغرفة لم تستقبل أي شكاوي خاصة بامتحان العلوم اليوم.

وأضافت المصادر خلال تصريحاتها أن نسبة حضور الطلاب للامتحانات كبيرة.

وأشارت المصادر إلى أن الغرفة تتابع الامتحانات أولا بأول ويتم حل المشكلات حال حدوثها في اللجان.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا المستجد علي جميع اللجان والالتزام بارتداء الكمامة طوال الوقت.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من توزيع الأسئلة على المديريات التعليمية فقد قامت الوزارة بتوزيع بنوك أسئلة على كل إدارة تعليمية وكل بنك يوجد من ٢٠٠ إلي ٣٠٠ سؤال في كل مادة ليتم الاختيار أثناء الامتحان ويكون الامتحان مختلف من مدرسة الي الثانية.

وكشفت مصادر بالوزارة أن فور الانتهاء من أول امتحان سوف تبدأ الوزارة في إرسال نماذج الاجابة الي المدارس لكي يتم عملية التصحيح داخل المدرسة أول بأول.

وأكدت المصادر خلال تصريحاتها أن الأسئلة لا تحمل أي طابع فيه لف ودوران والأسئلة جميعها مباشرة ولكنها نحتاج إلى التفكير وتطبيق المهارات التي تدرب عليها الطالب خلال دراسته لمنهج الصف الرابع الابتدائي الجديد.

أشارت المصادر أنه يوجد عقوبات صارمة لكل من يفكر في تسريب الأسئلة الخاصة بالصف الرابع الابتدائي وأن الوزارة سوف تعمل علي كشفه وكشف مكانه وحينها سيتم إحالة المدرسة بأكملها للتحقيق.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي وهو كالتالي:

السبت 15 يناير:

امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتَين ونصف الساعة.

التربية الدينية لمدة ساعة ونصف الساعة.

- الأحد 16 يناير:

مادة العلوم لمدة ساعة ونصف الساعة.

المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف الساعة.

- الإثنين 17 يناير:

مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف الساعة.

مادة ICT لمدة ساعة ونصف الساعة.

- الثلاثاء 18 يناير:

امتحان لغة إنجليزية لمدة ساعة ونصف الساعة.

- الخميس 20 يناير:

امتحان الرياضيات لمدة ساعة ونصف الساعة