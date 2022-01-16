867 إصابة بكورونا ووفاة 13 شخصًا فى ليبيا

أعلنت ليبيا عن تسجيل 867 إصابة بفيروس كورونا المستجد، منها 129 حالة حرجة، فضلًا عن تسجيل 870 حالة شفاء و13 وفاة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان له اليوم، إن المختبرات تسلمت 5737 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 4870 عينة منها، فيما تأكدت إصابة 867 حالة، بنسبة حالات موجبة 15%.

وبذلك وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 397 ألفًا و319 حالة، تعافى منهم 384 ألفًا و473 حالة، ولا تزال 7005 حالات نشطة حتى الآن، بينما توفى 5841 شخصًا بالوباء.

وفي وقت سابق، ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 326 مليونًا و836 ألفًا و658 مصابًا.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و553 ألفًا و780 حالة، فيما تعافى 266 مليونًا و449 ألفًا و527 حالة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، تسجيل 119 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، السبت، انخفاضًا من 165 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 65 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا، مقارنة مع 104 قبل يوم.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 7 ملايين و965977 بعد تسجيل 52504 إصابات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إلى 115619 بعد تسجيل 47 وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة الهندية، الأحد، إن البلاد سجلت 271202 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ ثمانية أشهر ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 37.12 مليون.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 314 وفاة جديدة بكوفيد-19 مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 486066.