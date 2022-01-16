لعدم ارتداء الخوذة.. ضبط 2564 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط 2564 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة ، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وكانت المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني، قد انتهت في سبتمبر الماضي وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.