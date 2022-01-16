طلاب عن امتحانات المواد غير المضافة: الامتحان سهل للغاية ولا يحتاج أي مجهود

انتهى طلاب الصف الثاني الثانوى من أداء امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع لمادتي التربية الدينية ومادة التريية المهنية لقسميها الزراعة والصناعة.

والتقت "الدستور" مع طلاب الصف الثاني الثانوي ليقول عادل محمد، إن الامتحان جيد وسهل للغاية ولا يحتاج أي مجهود ذهني أو تفكير.

تابعه كريم فتحي، أن التغيير من أداء الامتحان بالنظام الورقي بدلا من الإلكتروني أفضل بكثير، خاصة لأنهم في الأعوام الماضية كان النظام الالكتروني يشهد كثير من الـعطال.

وواصلت شدوى محمود، طالبة أن امتحان مادة التربية الدينية مكون من ٢٠ سؤالا ومادة التربية المهنية عبارة عن ١٦ سؤالا ما بين الاختياري والمقالي.

وأكملت لمياء مصطفى، أن أسئلة الامتحان بسيطة وسهلة وجميعها تعتمد على المعلومات العامة لثقافة الطلاب فهي مبشرة لما هو مقبل في الامتحانات الأساسية.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العام، اليوم الأحد، امتحان الفصل الدراسي الأول فى المواد غير المضافة للمجموع، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

كان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قرارات جديدة خاصة بامتحانات أولى وثانية ثانوي عام، وأعلن أنها ستكون ورقية بالكامل وفي مستوى المدرسة.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أعلن على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي عام سوف تعقد ورقيًا بالكامل، وبنفس المواصفات التي أعلن عنها من قبل، ولكن على مستوى المدرسة ويضعها المدرس الأول للمادة. وقال إنه سيسمح باستخدام التابلت في الاطلاع على المحتوى الرقمي للمقررات، وكتابة ملاحظات الطالب عليه تنفيذًا لنظام الأوبن بوك.

وكشف الوزير عن القرارات وهي، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي جميعها ورقية وليست إلكترونية كما تم إعلانه من قبل، مشددًا على أن الامتحانات 70% منها على طريقة الاختيار من متعدد و30% مقالية ورقية بالكامل.