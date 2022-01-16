إعلام النواب تحذر من الاعتماد على مواقع التواصل فى الحصول على معلومات عن كورونا

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التى وضعت حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع جائحة كورونا، وتواصل طوال الوقت العمل على حماية المواطنين من خلال حزمة من التوجيهات والقرارات التى تهدف فى المقام الأول للحفاظ على الصحة العامة وضمان عدم تفشى الفيروس فى المجتمع.

وتابعت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: "أن الفترة الأخيرة شهدت تهاون من قبل بعض المواطنين فى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية نتج عنها انتشار للفيروس بصورة ملحوظة، وفى الوقت الذي تحذر الصحة من هذا التهاون وعواقبه على المجتمع إلا أن هناك حالة من عدم الجدية فى الالتزام بالإجراءات من قبل البعض، إلى جانب انتشار بعض الوصفات غير المعتمدة من قبل الصحة فى علاج أعراض الإصابة بالفيروس".

وحذرت رشاد، من استقاء معلومات عن الإصابة بالفيروس من مواقع التواصل ومحركات البحث لما قد يترتب عليها من إصابة البعض أو عدم جدوى هذه الوصفات والاعتماد على البيانات الرسمية فى الحصول على المعلومة وجميع المعلومات الخاصة بداية من الأعراض والبروتوكولات العلاجية المعتمدة من قبل وزارة الصحة متاحة للجميع.

وناشدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، المواطنين بمزيد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحصول على اللقاح و الجرعات التنشيطية لضمان عدم تفشى الفيروس والحرص على ارتداء الكمامة فى الأماكن المغلقة وأماكن التجمعات وأن يكون الجميع على قدر من المسئولية.