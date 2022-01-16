«التموين» و«الأوقاف» توقعان بروتوكولا لتوفير صكوك الأضاحي اليوم

يوقع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، بروتوكول مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتوفير صكوك الأضاحي، حيث ستقوم وزارة التموين بتوفير اللحوم من خلال الشركات التابعة لتوزيعها على الأسر الفقيرة.

كان قد وقع وزيرا الأوقاف والتموين برتوكولا بشأن صكوك الأضاحي لصالح الأسر الأولى بالرعاية العام الماضي.

وقالت وزارة الأوقاف إن البرتوكول يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي، وتفعيلا لمشروع صكوك الأضاحى الذى تقوم به وزارة الأوقاف المصرية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وفي إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة.

ويتضمن البروتوكول أن توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية رؤوس أضاحى من البقر السودانى بما يعادل 600 طن لحوم كدفعة أولى، بحيث يتم الذبح فى الوقت الشرعى للذبح تحت إشراف مشترك للوزارتين والطب البيطري.

وأكد الوزيران أن المشروع يعد أنموذجا مثاليا للشفافية والانضباط والتميز فى العمل الخيرى والإنساني، ويحقق العديد من المزايا من بينها أن صالح المضحى بتعظيم ثواب الأضحية، حيث يتحول كامل ثمن الصك إلى لحوم دون أى فاقد ، ودون أى مصروفات إدارية أو خلافها، صالح المستفيد الذى يصل إليه حقه فى الأضحية حيث كان بمنتهى العزة والكرامة.



كما أكد الوزيران على ميزة الحفاظ على البيئة حيث يتم الذبح فى الأماكن المخصصة لذلك بيطريا، بعيدًا عما كان يحدث من الذبح فى الشوارع ومداخل الأبنية وإلقاء المخلفات أو بعضها فى أماكن غير مخصصة لذلك ما يضر بالبيئة ويشوه الوجه الحضارى للمجتمع، بالإضافة إلى الاستفادة بكل جزء فى الأضحية دون أى هدر مع الاستفادة المثلى لجلود الأضاحى وإعادة تحويل ثمنها إلى لحوم لصالح المستحقين.



وأوضحت وزارة الأوقاف أن قيمة الصك هذا العام 2000 جنيه، وتم تحديده بناء على ما حددته وزارة التموين من متوسط أسعار رؤوس البقر المستوردة من السودان المخصصة للأضاحي بنحو 14 ألف جنيه تقريبا، والرأس من البقر تجزى عن سبعة مضحين كل مضح عن نفسه ومن يعول.